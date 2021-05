Wethouder Dogger van Zwolle stopt tijdelijk met werken

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meer besmettin­gen in de regio vandaag, maar weekgemid­del­de stemt positief

23 mei In Oost-Nederland zijn er tot vanochtend 10.00 uur 301 coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 53 meer dan gisteren. In de afgelopen 7 dagen is het gemiddeld aantal positieve tests echter afgenomen in de regio‘s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Flevoland laat juist een negatieve trend zien.