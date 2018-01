Wethouder gaat met Zwollenaren in gesprek over het klimaat

De bushalte Vispoortbrug was zaterdag de locatie waar wethouder Michel van Willigen met Zwollenaren het gesprek aanging over duurzaamheid. In het bushokje hangt een grote poster van de wethouder met daarop reclame als onderdeel van de landelijke ‘Kies voor klimaat’ campagne van Urgenda, een organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Dit weekend gaan op verschillende plekken in het land mensen uit de politiek en het bedrijfsleven in gesprek met burgers over het klimaat. ,,We zien dat veel mensen zich zorgen maken om het klimaat. We willen hiermee de mogelijkheid bieden om hierover met elkaar te praten”, legt Christiaan Kuipers van Urgenda uit.

Duurzaamheid

Van Willigen was gelijk enthousiast over het project. ,,Ik vind het belangrijk om bewustwording te creëren. Het is mooi dat ik daar als wethouder een rol in kan spelen.” Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft deze actie volgens Van Willigen niet zoveel te maken. ,,Ik sta hier niet om stemmen binnen te halen, het gaat echt om het beantwoorden van vragen over duurzaamheid en daarin meedenken met mensen.”

'Groenkapje'

Eén van de mensen die met de wethouder in gesprek gaan, is Map Renes. Ze is in Zwolle bekend als ‘Groenkapje’ en zet zich door Frisgroen-feesten te organiseren in om andere mensen te enthousiasmeren voor een ecologische leefstijl. ,,Ik ben hier om de wethouder bewust te maken van het feit dat de mode-industrie na de olie-industrie de meest vervuilende industrie is. Daarbij gaat het vooral om de vervuiling door vervoer, maar ook over het water dat wordt gebruikt bij het productieproces.” Ze wil graag samen met de wethouder lokale ondernemers helpen om van de mode-industrie circulaire economie te maken, waarbij materialen hergebruikt worden. ,,Hier in Zwolle is bijvoorbeeld al wel een winkel waar spijkerbroeken te koop zijn die gemaakt zijn van oude spijkerbroeken, maar er is nog geen punt waar de oude spijkerbroeken ingeleverd kunnen worden. Dat moet nog veranderen”, vindt ze.

