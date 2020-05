Wethouder moet de Zwolse economie door de coronacrisis loodsen: 'Ik kreeg tranen in mijn ogen’

Terras krijgt meer ruimte in binnenstad Zwolle na versoepe­ling coronare­gels

22 mei Zwolle wil horecaondernemers in de binnenstad de ruimte geven. Zo wordt overwogen om automobilisten uit delen van het centrum te weren. Dat laat wethouder René de Heer (VVD) zaterdag doorschemeren in een interview met de Stentor. Zo kan in de anderhalvemetersamenleving iets meer omzet worden gedraaid.