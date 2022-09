Wethouder slaat alarm over langzame verduurzaming bedrijventerreinen in Zwolle: ‘Is noodzakelijk’

,,Dat lijkt ver weg, maar is al behoorlijk dichtbij”, zegt wethouder Guldemond over de ambitie van Zwolle om in 2040 klimaatneutraal te zijn. ,,We zijn gezegend met een goede economie en prettig woon- en leefklimaat. Er is werk aan de winkel om dit vast te houden en minder schade aan het milieu aanbrengen door bedrijven is daarbij belangrijk. Consumenten willen meer duurzame producten kopen. Dat vraagt iets van bedrijven.”