Wethouder Zwolle over sluiting Hudson's Bay: ‘Slecht nieuws voor personeel en winkelgebied Broerenkwartier’

De winkel opende twee jaar geleden in het pand waar jarenlang warenhuis V&D zat. De keten is sindsdien al meermaals bedreigd met sluiting vanwege de tegenvallende resultaten. Nu is de kogel door de kerk en komen de landelijk 1.400 medewerkers op straat te staan.

Wethouder De Heer zegt in een reactie te hopen dat voor het personeel een goed sociaal plan komt om ze op weg te helpen naar een nieuwe baan. ,,Voor ons betekent het dat er een groot pand leeg komt in dit deel van de binnenstad, dat de afgelopen jaren toch al onder druk stond door leegstand’’, laat De Heer via een woordvoerder weten. ,,We waren juist blij dat er na het vertrek van V&D weer een nieuwe invulling kwam, waarvan het gebied kon profiteren. Voor het Broerenkwartier is het slecht nieuws dat het pand nu al weer leegkomt. We zullen op korte termijn contact opnemen met de eigenaar om te horen wat hij met zijn pand wil gaan doen.’’