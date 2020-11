Whisky-dief (29) slaat vrouw in supermarkt Zwolle: ‘Volgens mij word ik een beetje dement’

De V/Mix De V/M-mix: deltaWonen wil ‘verschil­len­de invalshoe­ken aan tafel’

18 november Meer vrouwen naar de top; het wordt met de komst van het vrouwenquotum een hardere eis. Hoe doen bedrijven het in onze regio? Zijn het nog mannenbolwerken? Hoe rekenen zij af met ouderwetse opvattingen? Deze week gaat Jannie Benedictus in gesprek met Agnes Ellermann en Xandra Tromp, leden van het managementteam van woningcorporatie deltaWonen in Zwolle, Kampen en Oldebroek.