Wie draagt nog een pak midden in corona? Suitsupply sluit tijdelijk haar deuren

Even wat anders doen

De Jong trekt een vergelijking met andere branches die worden getroffen door de huidige coronamaatregelen. „Op een gegeven moment is het handiger voor het personeel om even wat anders te gaan doen. Je ziet het ook in de horeca: ook al kunnen ze nu tot vijf uur open, eigenlijk heeft het soms geen zin meer om nog open te zijn.” Er wordt momenteel weinig georganiseerd en heeft volgens De Jong gevolgen voor het bezoek aan de binnenstad. „Er gebeurt nu natuurlijk niet zo heel veel meer in de stad. Er gebeurt zo weinig, dan heeft het gewoon geen zin meer om de winkel open te houden. Een aantal medewerkers kunnen we ook goed gebruiken in een aantal van onze grotere winkels.”