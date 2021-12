Wie dumpt er nu twee hamstertjes in een doosje?

Hij heeft de diertjes snel mee naar binnen genomen. Het is onbekend hoe lang de kleine knagers in de kou hebben gezeten. Vervolgens belde hij de Zwolse Dierenambulance.

De vrijwilliger van de Dierenambulance is snel naar de Wipstrikkerallee gegaan. En kreeg de twee hamstertjes die in het plastic bakje zaten overhandigd door de melder. Nu zitten ze warm binnen bij de Dierenambulance. ,,Hier blijven ze in ieder geval twee weken”, zegt een medewerker. ,,Ze zitten hier prima. Het zal je nog verbazen hoe vaak wij toch dit soort kleine dieren binnen krijgen. Ze zijn makkelijker los te laten dan een kat of een hond. Maar het is wel bijzonder dat ze in een doosje zaten.”