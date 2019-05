Wie durft? Test nu de nieuwe ‘La Casa de Papel’ escape room in Zwolle

La Casa de Papel

De nieuwe escape room, waarbij deelnemers binnen een bepaalde tijd een kamer moeten zien te verlaten, is voorzien van de nieuwste high tech snufjes. De deelnemers wanen zich op de set van La Casa de Papel. In de hitserie draait het om de grootste roof in de geschiedenis: de bezetting van de Koninklijke Munt van Spanje. In de Munt wordt geld gedrukt en met een, tot in detail uitgewerkt plan, gaat een groep criminelen proberen zelf geld te drukken en mee naar buiten te smokkelen. Tijdens dat proces worden mensen in de Munt gegijzeld. De gijzelaars dragen maskers.