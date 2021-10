Wie geeft vluchtelingen een bed? Eindeloze bezwarenlijst van gemeenten verhindert extra opvang

Hengelo vangt per direct 100 vluchtelin­gen op: ‘Dit is maximaal voor vier weken’

25 oktober HENGELO - Burgemeester Sander Schelberg benadrukt dat de opvang van de vluchtelingen maximaal voor vier weken is. Daarover zijn harde afspraken gemaakt. „Het is ter overbrugging. Dit is vier weken nodig. Dat is namelijk de tijd die nodig is om op diverse plekken in het land noodvoorzieningen voor langere tijd te bouwen.”