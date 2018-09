Wie heeft de peperdure bril van Arwen (1) uit Zwolle gezien?

poll Ziekenhuis­arts: 'Zwakke patiënten hun sigaret ontnemen is wreed'

De ziekenhuizen in Zwolle, Deventer en Hardenberg zijn al volledig rookvrij of worden dat binnenkort. Ook andere ziekenhuizen in deze regio werken aan een rookverbod. Het klinkt logisch, een rookvrij ziekenhuis. Maar er is ook kritiek. Uit onverwachte hoek. ,,Het is wreed om patiënten die op hun zwakst zijn hun sigaret te ontnemen", zegt arts Armand Girbes.