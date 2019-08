Wie helpt Zwolse Tanja verder met haar vriendenwebsite ?

Niet uitzien naar, maar opzien tegen het weekeinde omdat er niemand is om leuke dingen mee te doen in die vrije dagen. Vrienden uit je leven zien verdwijnen en niet weten hoe je aan nieuwe komt. De Zwolse Tanja van Dijk (38) weet hoe het is.

Zelf had ze jaren geleden een periode waarin ze met eenzaamheid te kampen had, en ze heeft het in haar directe omgeving ook meegemaakt. Het bracht haar op het idee om de website http://www.gewoon-vrienden.nl te laten maken die mensen op vriendschappelijke basis aan elkaar koppelt. Zo'n driehonderd mensen maken er gebruik van, maar inmiddels is de bodem van haar spaarpot in zicht en lukt het haar niet om in haar eentje de website in de lucht te houden.

Depressies

Het kan snel gaan, weet Van Dijk. Het ene moment heb je nog een leuke sociale kring, het andere moment realiseer je je ineens dat de contacten grotendeels vervlogen zijn. ,,Ik heb het zelf meegemaakt toen ik midden twintig was. Ik zag mensen om me heen weggaan, of ze kregen relaties en kinderen terwijl ik zelf nog met andere dingen bezig waren. Voor je het weet groei je uit elkaar en soms is het dan moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Alleen ergens op afstappen is voor heel veel mensen echt moeilijk. Zelfs voor studenten is het soms lastig om aansluiting te vinden. Ik heb gezien dat eenzaamheid tot depressies en burn-out kan leiden. Het zou zo mooi zijn als je dat vóór kunt zijn."

Voorkeuren

Zelf heeft Van Dijk die periode overwonnen, maar het blijft een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. Ze is inmiddels via de organisatie Hart voor Zwolle maatje geworden van iemand die wel wat gezelschap kan gebruiken, maar ze vond dat er ook een makkelijke manier moest zijn om online met elkaar in contact te komen. Dus liet ze een website maken waar mensen op basis van bepaalde voorkeuren of op geografische basis aan elkaar gekoppeld kunnen worden. ,,Géén datingsite", benadrukt ze, ,,maar een manier om mensen te zoeken om dingen mee te ondernemen. Zo'n driehonderd mensen staan ingeschreven en er zijn al vriendschappen uit voortgekomen. Het klopt dat er al meer van dat soort sites zijn, maar ik vind dat die veelal op ouderen gericht zijn. Terwijl eenzaamheid steeds meer een probleem is van jongere mensen.”

Naar de film

Ze heeft contact gelegd met de organisatie Samen Zwolle om samen te werken. ,,Ze vonden het een mooi initiatief maar dachten dat het lastig zou zijn om de website aan hun organisatie te koppelen.” Dus probeert ze het nu via een oproep. ,, ,,Ik zoek mensen die mij willen helpen om dit voort te zetten als stichting en die me kunnen helpen het initiatief verder uit te bouwen. Of mensen die willen investeren of een gift willen doen. Het alternatief is een betaalde site, maar het is tot nu toe gratis en dat wil ik ook graag zo houden. De drempel moet zo laag mogelijk zijn. Zodat je, als je bedenkt dat je naar de film wilt, binnen een uur iemand kunt vinden die met je mee wil."