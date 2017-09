Wie is de beste buur van Zwolle?

Volgens haar waren er al de nodige inzendingen binnengekomen. ,,Er was iemand die de buurvrouw van haar zus wilde nomineren. Haar zus is namelijk niet meer goed ter been en haar buurvrouw helpt haar met klusjes en boodschappen doen. Of een buurman die is genomineerd vanwege het organiseren van buurtfeesten en het uitlenen van spullen als mensen die nodig hebben. Er zijn zelfs mensen die na een eerdere verhuizing zijn teruggekeerd naar hun oude huis vanwege de leuke buren.''

Geluidsoverlast

Naast het onder de aandacht brengen van de positieve relaties tussen buren wil Buurtbemiddeling Zwolle met deze verkiezing ook meer aandacht krijgen voor het werk dat wordt gedaan. Grooten: ,,Als we naar de landelijke cijfers kijken, zie je gewoon dat er heel erg veel ruzies tussen buren zijn. Wij merken ook dat het voor hen best een drempel is om contact met ons op te nemen. Vijf tot tien procent van de mensen in Nederland is regelmatig boos op omwonenden. De helft van de situaties gaat over één of andere vorm van geluidsoverlast, dat is in Nederland zo en zeker ook in Zwolle.''