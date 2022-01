Wie is Eline van ’t N., de vrouw die is opgepakt voor bedreiging van Sigrid Kaag?

UPDATE & VIDEO Boerenpro­test bij IJsselhal­len verloopt zonder wanklank: over vier weken uitspraak Jum­bo-zaak

Naast de IJsselhallen in Zwolle hebben tientallen boeren steun betuigd aan hun voormannen die binnen in de evenementenlocatie vertelden waarom hun handhavingsverzoek wel in behandeling genomen moet worden. De boeren vinden dat het Jumbo Distributiecentrum in Raalte, net als boeren, ook een natuurbeschermingsvergunning nodig heeft.

10 januari