Toen Marley gewond en in shock thuis kwam dacht ze eerst aan een aanrijding maar de dierenarts ontdekte een kogel in het lijfje van de kat. Haar schouderblad is verbrijzeld en haar pootje is gebroken. De komende weken moet blijken of het goed komt met de kat. ,,Ze is nog jong en ze is supertaai, dat helpt. Maar ondertussen ben ik boos: ik wil gewoon weten wie dit gedaan heeft. Wie is er zo slecht om een wapen op mijn kat te richten en dit te doen?''

De twee katten van Geers komen altijd keurig thuis aan het einde van de middag. Maar vorige week kwam Marley niet opdagen. Pas later op de avond hoorde Geers het geluid van het kattenluikje. ,,Toen ik in de bijkeuken kwam lag Marley op de mat, helemaal in shock. Ze was kletsnat en had bloed aan haar poot. Wie weet hoe lang het geduurd heeft voor ze zich naar huis gesleept had. ''De dierenarts ontdekte een kogelgaatje en daarna op de röntgenfoto het kogeltje zelf. Dat heeft flinke schade aangericht aan het schouderblad en de linkervoorpoot. Met veel rust moet het goed kunnen komen, denkt de dierenarts. Marley zit nu het grootste deel van de dag in de kattenbench. Als ze er even uit is strompelt ze rond op drie pootjes.

Buurtgenote

Geers stapte naar de politie en die heeft nu een getuigenoproep verspreid. En via Facebook waarschuwde ze haar buurtgenoten voor degene die het kennelijk voorzien heeft op loslopende katten. Eén buurtgenote reageerde erop met de mededeling dat haar kat in dezelfde omgeving vorig jaar hetzelfde overkomen is. ,,Ik weet dat er kattenhaters in deze buurt wonen'', zegt Geers. ,,Ja, onze katten lopen buiten en misschien storen mensen zich daaraan, maar dat geeft je toch niet het recht om maar op zo'n kat te gaan schieten? Onze katten zijn altijd 's nachts thuis, ik wil niet hebben dat ze dan rondzwerven. Maar we hebben het er wel over gehad om ze voortaan alleen nog maar in onze tuin los te laten.''