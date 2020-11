Wie is toch die ‘eenzame fietser’ op de brug in Deventer? Aloys (83) zoekt hem/haar al jaren: ‘Op die foto zie ik mijzelf als jochie’

Eerst maar eens terug naar het bewuste moment. Fotograaf Hissink weet het nog goed. Het was 11 december 2017, een paar minuten over half vijf. Op verzoek van de Stentor was hij op stap met een vrije opdracht voor een sfeervolle plaat. Een toevalstreffer dus. ,,Op dat moment had ik niet kunnen weten dat die foto mensen drie jaar later nog bezig zou houden’’, zegt Hissink lachend.