Wie is vier vissen verloren in Zwolle?

Vraag bij het nieuws Is het strafbaar om menselijke resten te bewaren?

Het inleveren van een menselijk strottenhoofd bij een kringloopwinkel in Zwolle leidde afgelopen week tot tal van reacties op social media. Na politie-onderzoek bleek het te gaan om een gepensioneerde arts die het lichaamsdeel per ongeluk had ingeleverd bij de tweedehandswinkel. Door de veelbesproken vondst rijst de vraag of het bewaren van menselijke resten wel strafbaar is. Een zoektocht in het Wetboek van Strafvordering: