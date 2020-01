Wie is wie in onderzoek naar schietpartijen in Zwolle

De recente serie schietpartijen en autobranden in Zwolle hebben voor veel onrust gezorgd in de stad. De politie doet uitgebreid onderzoek, het lijkt er op dat diverse criminele groepen het met elkaar aan de stok hebben. De stand van zaken aan de hand van een aantal hoofdrolspelers.

Idris M.

Idris (26) is op 22 september bij zijn toenmalige woning aan de Van Disselstraat beschoten met een automatisch wapen; hij raakte daarbij lichtgewond aan zijn hand. Hij heeft een conflict met Emin Y. (zie hieronder). Idris heeft een jongere broer, Abas (zie hieronder). Idris is eind oktober opgepakt op verdenking van poging tot moord en het opdracht geven tot een moord. Die vermeende poging tot moord dateert uit april 2016. Op de Wijheseweg werd toen een busje onder vuur genomen waar drie mensen in zaten. Twee van hen, Zwolse broers die ook Emin Y., Merdan en Enes S.(zie hieronder) kennen, raakten hierbij gewond. De broers hebben in politieverklaringen Idris en Abas aangewezen als schutters. Het vermeende opdracht geven tot een moord door Idris betrof het liquideren van Emin Y. .

Volledig scherm Politie-onderzoek aan de Van Disselstraat na de aanslag op Idris M. in september. © Stefan Verkerk

Abas M.

Abas (25) woont officieel in het Duitse Gronau. Hij werd er eind oktober, gelijktijdig met zijn broer, opgepakt. Justitie verdenkt hem net als zijn broer van poging tot moord en het opdracht geven tot een moord. Voor de moordpoging is, naast Idris en Abas, in november ook een derde verdachte (24) aangehouden. Abas is degene die Merdan deze zomer heeft gerekruteerd als drugsdealer, zo heeft Merdan (zie onder) verklaard bij de politie. Abas wacht in een Duitse cel op uitlevering aan Nederland.

Emin Y.

Zwollenaar Emin Y. (26) ging, zo blijkt uit meerdere verklaringen bij de politie, deze zomer op het Zwolse Bachplein op de vuist met Idris. Daarna werd hij, zo blijkt uit verklaringen bij de politie, het doelwit van een liquidatiepoging in opdracht van Idris en Abas. Y. werd op 26 oktober aan de Klooienberglaan zittend in een auto beschoten; hij raakte gewond aan zijn arm. Hij is eind oktober al als verdachte gehoord over de aanslag op Idris in september maar zit nu niet in voorarrest.

Merdan

Merdan (19) werd naar eigen zeggen deze zomer door Abas gerekruteerd als drugsdealer. Hij kreeg volgens zijn eigen verklaring de opdracht van Abas en Idris om Emin Y. te liquideren; hij weigerde dat omdat hij Emin goed kent. Toen er vervolgens een aanslag op Idris werd gepleegd in plaats van op Emin meldde Merdan zich bij de politie. Hij sprak daar de vrees uit dat Idris en Abas hem zouden willen vermoorden; Idris heeft immers verklaard dat Merdan op hem schoot. Kort daarop vertrok Merdan naar Turkije. De politie heeft hem voor zover zijn advocaat weet niet als verdachte aangemerkt.

Volledig scherm Enes S. wordt verdacht van het in brand steken van deze auto op 8 november aan de Zwolse Cleyndertstraat. © Stefan Verkerk

Enes S.

Mustafa Enes S. (23) werd begin december opgepakt op verdenking van bedreiging, wapenbezit en het in brand steken van vijf auto’s in Zwolle en Hollandscheveld (Hoogeveen). Hij zit nog vast. De politie onderzoekt een link tussen de autobranden en het conflict tussen Emin Y. en Idris M. Steenwijker Enes is een bekende van Emin Y. en van de broers die aan de Wijheseweg zijn beschoten in 2016. Enes heeft bij de politie verklaard dat de broers M. hem bedreigen. Ook heeft hij bij de politie een verklaring afgelegd over de aanslag op Idris M. in september.

Volledig scherm De politie onderzoekt de Buitengasthuisstraat na de liquidatie van Henk Wolters op oudjaarsavond. © Frans Paalman

Henk Wolters

Henk Wolters (52) werd op oudjaarsavond bij zijn woning aan de Buitengasthuisstraat geliquideerd. Wolters was een bekende van politie en justitie en de politie zag hem als leider van een bende die handelde in wapens en drugs en momenteel vervolgd wordt. De dood van Wolters lijkt vooralsnog los te staan van bovengenoemde schietpartijen. Er is nog geen verdachte aangehouden voor de moord op Wolters.