Wie klopt daar op de deur? Het is hulpsinterklaas Frank uit Zwolle (maar zonder zelftest komt hij niet binnen)

reactie Mees de Wit na zijn wondergoal tegen FC Groningen: ‘Ja, ik raakte 'm wel lekker’

Het was niet genoeg voor de zege, maar het doelpunt van Mees de Wit tegen FC Groningen, een poeier van 25 meter, was er eentje om in te lijsten. ,,Ja, mijn familie, vrienden en ploeggenoten zeiden al: schiet eens wat vaker op goal”, lachte de middenvelder van PEC vrijdagavond na de 1-1.

4 december