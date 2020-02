Wie neemt de beslissingen bij uitbraak coronavirus in Oost-Nederland?

Wie beslist of en wanneer er een lint om een dorp of stad heen moet?

,,Je doet het niet zomaar, omdat het heel ontwrichtend is. In Italië weten ze de bron niet precies. Dan kun je besluiten een dorp af te sluiten,” vertelt Arie Kraaijeveld arts bij de GGD Noord en Oost Gelderland. Je zult steeds moeten afwegen of zo’n maatregel proportioneel is. Als er in Nederland besloten zou moeten worden tot het afsluiten van een stad of dorp gaat dat in nauw overleg met GGD, Veiligheidsregio’s, het ministerie, RIVM en de burgemeester.” Marcel de Werd, woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland: ,,Het daadwerkelijk afsluiten van een dorp of stad ligt bij het Ministerie en het RIVM, die zijn leading. Onze burgemeester zal hen volgen. De protocollen zijn door hen bepaald.”