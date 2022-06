Wie nu nog op schoolreisje wil, komt te laat: ‘Schreeuwend tekort aan buschauffeurs’

MET POLL ‘Nieuwe’ deelscoo­ters in Zwolle wekken ergernis: ‘Deze lijken nog groter en massaler te zijn’

De 450 nieuwe deelvoertuigen in Zwolle leiden - net als voorheen de 150 deelscooters van Go - tot een klachtenstroom over vervelend of foutgeparkeerde tweewielers. Bij de Sassenpoort is flinke ergernis over scooters die het aangezicht van het monument ontsieren: ‘Ik hou mijn hart vast.’

