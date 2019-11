Wie reed in gestolen Clio R.S. die mogelijk bij schietpartij Zwolle is gebruikt?

Bij de schietpartij in Zwolle is vorige week mogelijk een bijzondere sportieve uitvoering van een Renault Clio gebruikt. Die auto werd later die nacht uitgebrand teruggevonden in Zwolle-Zuid en een paar dagen eerder gestolen in Den Haag. Bij de schietpartij in de wijk Holtenbroek raakte een 26-jarige man gewond.

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak. Woordvoerder Chantal Westerhoff benadrukte in de uitzending op NPO 1 dat wordt onderzocht of er een link is tussen het incident aan de Klooienberglaan in Holtenbroek op 26 oktober en een liquidatiepoging in Stadshagen ruim een maand eerder. Slachtoffer van die poging was Idris M. Hij is samen met zijn broer vorige week opgepakt op verdenking van een eerdere moordpoging en de voorbereidingen voor een andere liquidatie. M. kreeg van de burgemeester van Zwolle een gebiedsverbod. Zijn woning aan de Van Disselstraat staat inmiddels leeg, tot opluchting van omwonenden.

Beide schietincidenten lijken het gevolg van een drugsconflict in de stad. ,,Al onderzoeken we ook scenario's’’, aldus Westerhoff. De politie neemt de incidenten bijzonder hoog op. ,,Er wordt geschoten in woonwijken.’’

Volledig scherm Deze Renault Clio R.S. is mogelijk gebruikt bij een schietpartij in Zwolle in de nacht van 25 op 26 oktober. © Politie

Nürburgring-logo's

Uren na de schietpartij in Holtenbroek werd op de IJsselcentraleweg in Zwolle-Zuid een uitgebrande Renault Clio aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat die bij het schietincident is gebruikt. Het gaat om een bijzonder exemplaar: een donkerrode Renault Clio R.S., waarmee de eigenaar ook op circuits racete. De auto werd op 23 oktober gestolen in Den Haag en had op de achterzijde en bij de rechter buitenspiegel opvallende logo's van de Nürburgring.