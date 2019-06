Wie verdient de titel ‘Club van het jaar 2019?’

Per provincie zijn twee clubs genomineerd voor deze verkiezing: een sportclub, en een cultuurclub. In Gelderland is de Rugby Academy Oost in Nijmegen de provinciale winnaar. De club is aangesloten bij de Nederlandse Rugby Bond. Voor Overijssel is die titel eveneens voor een rugbyclub: de Enschedese Rugbyclub 69. De Almeerse Studentenroeivereniging Agon in Almere is sportclub van het jaar in Flevoland.

Operette

Zanggroep The New Voices uit Zevenaar is cultuurclub van het jaar in de provincie Gelderland. In Overijssel wint musicalvereniging Music All in Enschede. Musici All is het oudste theatergezelschap van Enschede. Opgericht als Enschedese Operettevereniging in 1950 en inmiddels bijna zeventig jaar oud. In Flevoland is het Sensation Performance Ensemble in Almere provinciewinnaar.