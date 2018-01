Wie wordt 'De Wilde Deerne' van Zwolle?

videoMaar liefst 72 Zwolse jongedames, in leeftijd variërend van 6 tot 29 jaar, deden vandaag auditie voor een rol in muziektheaterspektakel De Wilde Deerne . Het stuk is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van het wolfskind dat exact 300 jaar geleden in de Zwolse bossen gevonden werd.

Het initiatief komt van Boudewijn Koops, Ilona Kevelham en Glenn de Randamie (beter bekend als Typhoon). Die laatste is er vandaag niet bij. Trots staan Koops en Kevelham in de Statenzaal te kijken naar de enorme opkomst. ,,Vandaag worden er voor de dames workshops gegeven", leggen de theatermakers uit. ,,Tijdens die sessies lopen regisseur Ko van den Bosch en co-regisseurs Jolmer Versteegh en Elout Hol rond om te kijken hoe iedereen het doet. Het kan zijn dat iemand auditeert voor Wilde Deerne, maar beter geschikt blijkt voor een andere rol."

Bovendien zijn er meerdere deernes nodig. De jongste categorie mag straks niet teveel voorstellingen spelen, arbeidstechnisch. Dus voor de jonge deerne in het stuk willen de theatermakers drie meisjes selecteren, voor de middelste groep twee en de volwassen deerne wordt dadelijk door één van deze Zwolse auditanten gespeeld.

Frozen

En dat is best spannend. Zeker als je zes jaar bent en tussen al die grote meisjes en vrouwen loopt, waarvan sommigen al veel ervaring hebben. Floor Verhoef, roze broek en Frozen-tas op de rug, stelt zich met duim in de mond aan de regisseurs voor. Tijdens een opwarmsessie voor de workshop, trekt ze een begeleider aan de mouw. ,,Ik vind het een beetje spannend", zegt ze beschroomd. Dat kan en mag gewoon. Regisseur Van den Bosch trekt haar mee naar een bankje. ,,Kom maar even naast me zitten."

Ervaring

Maar ook voor Yaël Korse(18) en Sandy Jørgensen (29) is het onwennig. Beiden hebben al wel toneelervaring, maar dan nog. ,,Ik ben er een tijdje uitgeweest", zegt Jørgensen, geboren en getogen in Zwolle. ,,Half Deens. Vandaar de achternaam." Ze kreeg bijna tien maanden geleden een kind en focusde zich daar een tijd op. ,,Maar het begon weer te kriebelen. Ik wil weer spelen", zegt ze.

Triggeren

Ze heeft er dan de eerste sessie workshops op zitten. ,,Het is een fijne sfeer. Allemaal verschillende leeftijden, maar dat maakt niet uit. En De Makkers (theatergezelschap bestaande uit Yuna Linde en Fieke van de Panne, red.) zijn echt top. Ze zien wat iedereen kan en triggeren je dan om er dat ook uit te halen. Je moet er echt voor open staan om er vol in het gaan, anders komt het niet goed. Maar ze willen echt het beste in jezelf naar boven halen en dan geeft het niet als je iets geks doet. Je staat hier niet snel voor schut."

Ranja

En dat heeft ook effect op Floor. Ze dartelt door de auditieruimte en vertrekt midden in de sessie even naar de koffibar. Een andere auditant loopt even mee. ,,Deze actrice wil even een glaasje ranja drinken", zegt ze lachend, omdaarna zelf gauw verder te gaan met de workshop. Floor drinkt gretig de ranja op. Of het leuk is? ,,Ja", zegt ze tussen twee slokken door. ,,Ik moest een hondje spelen en over de grond kruipen. Dat was leuk." Einde interview. De actrice in de dop vertrekt weer naar de auditieruimte. ,,Doei!"

Première

Of Floor, Yaël en Sandy een rol bemachtigen horen ze pas 25 januari. Regisseurs en het artistieke team gaan aan het eind van de dag bespreken wie er uit sprongen. En dan morgen nog een keer, maar dan voor de mannelijke rollen. Op 11 mei moet de voorstelling in première gaan. Het is de bedoeling daarna twintig opvoeringen te doen voor in totaal 15.000 mensen.