Wie zat achter het stuur bij ernstig fietsongeval in Zwolle?

VideoBam! Auto rijdt fiets aan. Auto rijdt door. Auto komt even later terug. Maar is degene die zich vervolgens bij de politie meldt eigenlijk wel de bestuurder van de ongevalsauto?

Volledig scherm Sporenonderzoek door de politie na het ongeluk. © Bij publicatie naamsvermelding v Een ogenschijnlijk 'eenvoudig' fietsongeval in de wijk Stadshagen, afgelopen woensdagavond, blijkt een grote puzzel voor de politie. Op het kruispunt van de Oude Wetering en de Jac P. Thijsselaan werd rond 19.30 uur een 34-jarige man uit Mastenbroek van de fiets gereden. Hij kwam vanuit de richting Hasselt op de Oude Wetering en had daar voorrang. Van links óf van rechts kwam vervolgens een auto die hem schepte.



De politie doet geen uitspraak over de rijrichting van de auto, omdat er iets vreemds aan de hand is met de bestuurder. Ooggetuigen hebben de politie gemeld dat de bestuurder na het ongeval doorreed naar huis, even verderop. Daar zou een andere man achter het stuur zijn gestapt om terug te rijden naar de plek van het ongeval. De auto werd daar half in de berm geparkeerd, met de neus in de verkeerde richting.

Zeer strafbaar

Politiewoordvoerder Simen Klok wil er niet veel over kwijt, maar bevestigt dat de politie onderzoek doet naar dit verhaal. Als dat klopt, is het zeer strafbaar. ,,De man die zich gemeld heeft als bestuurder van de auto is een 50-jarige man uit Zwolle, hij is als verdachte aangemerkt'', aldus Klok. Hij zit sinds woensdagavond vast. ,,Meestal is dat niet nodig, omdat de situatie duidelijk is. In dit geval moeten we langer onderzoek doen.''

De 34-jarige fietser is zwaar gewond, laat politiewoordvoerder Klok weten. Hij wordt verpleegd in Zwolle.

Eerste hulp

Buurtbewoonster Chantal Huitema was kort na het ongeval aanwezig op de plaats van het ongeval. Het kruispunt ligt pal naast de fonkelnieuwe basisschool De Boxem. Samen met haar man, Paul Philippo, liet Huitema de hond uit. ,,Paul heeft eerste hulp verleend'', vertelt ze. Ze zag het slachtoffer op de weg liggen. De man ademde zwaar en had op meerdere plekken verwondingen. Zijn fiets was helemaal stuk, zelfs het zadel was eraf.

Lastig praten

Chantal heeft niets meegemaakt van de zogenaamde 'bestuurderswisseling'. Maar dat verhaal ging al diezelfde avond rond, vertelt ze. De hele buurt heeft het over die wisseling, maar niemand wil er met naam en toenaam over vertellen. De Stentor sprak met tientallen bewoners. Dat de verdachte in de wijk woont, maakt het lastig praten, zeggen ze.

Volledig scherm Fietser met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Zwolle. © News United / Stefan Verkerk

De avond daarvoor hebben agenten van de Verkeers Ongevallen Analyse urenlang onderzoek gedaan. De politie moet aan de hand van de sporen kunnen aantonen uit welke richting de auto kwam. Het voertuig, een Volvo, is zwaar beschadigd. De fietser is vol op de voorruit beland. Volgens politiewoordvoerder Klok is het essentieel om het slachtoffer zelf te kunnen spreken. Voor zover bekend is dat nog niet gelukt.

Racebaan