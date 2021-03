Wielervereniging neemt nieuwe trainingslocatie bij Wythmenerplas in gebruik

Het is vroeg op de morgen. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Normaal gesproken niet echt spitsuur aan de plas, maar nu is het een drukte van belang. Een aantal hondenbezitters en wandelaars kijkt nieuwsgierig naar de grote groep jong talent op twee wielen. Voorzitter Ed Solen en bestuurslid Marieke te Rijdt staan glimmend van trots achter een provisorisch aangebrachte slagboom. Deze zorgt dat recreatieverkeer linksaf geleid wordt en de jonge renners ongestoord hun gang kunnen gaan op het asfalt. Eindelijk een eigen plekje voor de Zwolse wielervereniging.



“Voorheen trainden we altijd op het baantje naast de Milligerplas in Stadshagen”, vertelt Te Rijdt. “Maar daar staan nu huizen en was geen plaats meer voor ons. Daarom zijn we ontzettend blij dat we in overleg met de gemeente hier nu een nieuwe stek gevonden hebben. En hier blijven we!”