Wielrenner gewond na botsing in Zwolle

‘Kleine man’ steelt mobiel van medewerk­ster aan Eendracht­straat in Zwolle

19:29 Een medewerkster van een bedrijf aan de Eendrachtstraat in Zwolle is maandag aan het eind van de middag in het bedrijf beroofd van haar mobiele telefoon. De overvaller is met zijn auto weggereden en wordt gezocht door de politie.