Wielrenner Tietema houdt het vol op broodjes hagelslag en winegums

Afgelopen zondag vertrok Tietema, wiens zusje Iris (19) het syndroom van Down heeft, vanaf het Rode Torenplein in Zwolle met als doel geld op te halen voor Fonds Gehandicaptensport. Op zijn route dwars door Nederland krijgt hij dagelijks steun van een pelotonnetje donateurs, waaronder een aantal BN’ ers. Maar zelfs voor een geoefend fietser als Tietema begint de vermoeidheid zo langzamerhand op te spelen.

Een week lang iedere dag dik 200 kilometer fietsen. Je zult wel gesloopt zijn?

,,Mwoh, het fietsen gaat me eigenlijk wel goed af. Ik heb een beetje last van de peesplaat in mijn linkerheup. Met mijn rug en billen gaat het gelukkig prima. Wel ben ik vermoeid. Vooral bij het opstaan merk ik dat. Zware benen! Maar na een uurtje bewegen gaat het eigenlijk altijd wel weer. Van alle belevenissen op de fiets krijg ik juist weer energie!”

Geef eens een beschrijving van zo’n dag in het zadel...

,,Het zijn lange dagen, joh! Iedere dag gaat 06.00 uur de wekker. Opfrissen, spullen in orde maken en de dag doornemen met het team. Goed ontbijten met boterhammen en hagelslag en dan rond 09.00 uur de fiets op. Het helpt mentaal om zo’n rit voor jezelf te verdelen in kortere stukjes van stadion naar stadion. Net alsof je op vakantie naar Frankrijk gaat en via Dijon, Lyon en Montpellier naar het zuiden rijdt. De contacten onderweg en handenvol winegums helpen me de dag door. Het begin van de avond komen we meestal pas aan. Voordat ik gegeten en gedoucht heb en met steunkousen op mijn hotelbed lig, is het vaak toch alweer 22.00 uur. Eigenlijk heeft een dag gewoon iets te weinig uren voor mij.”

Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt?

,,Te veel om op te noemen. Je zit uren op de fiets en hebt de mooiste persoonlijke gesprekken met deelnemers. En woensdag ben ik uit de wind gehouden door Herman van der Zandt en Koen Verweij. Verder zijn er natuurlijk de aankomsten bij de stadions. Bij FC Emmen werden we opgewacht door een hele klas met racerunners (een soort driewielloopfiets voor mensen met een beperking) en in West-Graftdijk stond in grote letters ‘Allez Bas’ op de weg geschilderd. Dat geeft veel motivatie om door te gaan. We zijn er bijna!”