Wielrenner Tietema uit Zwolle behaalt ‘goud’ met rondje voetbalstadions

Aangemoedigd door zijn gehandicapte zusje Iris wist de renner van BEAT Cycling Club in korte tijd een aardig bedrag bij elkaar te fietsen. Hij zat ruim 1500 kilometer lang op het zadel. De finish was zaterdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Onderweg kreeg hij support van kameraden op de fiets. Zo trok Jetze Plat, de snelste handbiker van Nederland, een tijdje met hem op. Tietema spreekt dan ook over een teamprestatie. Als1team, heette zijn initiatief. ,,Het is zo belangrijk om met deze financiële bijdrage G-sporters te ondersteunen om sport voor hen überhaupt mogelijk te maken. Bedankt voor jullie donaties’’, meldt hij op Twitter.