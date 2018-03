Wielrenners in de prijzen bij Overijsselse sportverkiezing

Reeks aanklachten tegen in val gelokte Zwolse 'pedopooier' in Thailand

5 maart De Thaise politie heeft zes aanklachten geformuleerd tegen een Nederlander die gisteren in de badplaats Pattaya in de val werd gelokt tijdens een anti-kindermisbruikactie. Twee undercoveragenten arresteerden de in Zwolle opgegroeide Jos R. (69) nadat hij drie minderjarige jongensprostituees voor hen had geregeld.