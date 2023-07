Wietse de Boer (ChristenUnie) verlaat Zwolse gemeenteraad

BMX-ta­lent Mart (14) uit Heino maakt zich op voor EK en WK: ‘Droom is olympisch goud’

Nog maar net bekomen van zijn zesde plek op het NK is BMX-talent Mart Veltink (14) uit Heino met zijn ouders en broertje alweer te vinden in Frankrijk. Daar volgt dit weekend het EK, terwijl voor hem over een maand ook nog het WK wacht: ,,Het is druk, maar wel leuk.’’