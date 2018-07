‘Wij doen niet lichtzinnig over euthanasie’

Stedelijk Museum in Zwolle gestript om van rooklucht af te komen

6:33 Het historische Drostenhuis in Zwolle moet goeddeels worden gestript om het weer bruikbaar te maken. De gevolgen van de felle brand in Stedelijk Museum Zwolle in oktober vorig jaar zijn nog altijd goed merkbaar. Hoewel oppervlakkig al veel is schoongemaakt, zijn rook en roet in elke denkbare holle ruimte getrokken.