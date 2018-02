'Wij gaan speciaal naar deze school voor de muziek'

videoDe Meander Big Band swingt al 20 jaar. Zaterdag 10 februari is er in Odeon een jubileumconcert.

Creatieve vakken zorgen voor een relaxte sfeer en betere schoolprestaties, stelt muziekdocent Albert Dam (44), dirigent en oprichter van de 20-jarige Meander Big Band.

Conservatoriumstudent Albert Dam liep 20 jaar geleden stage op het Meander College. Hij was de grondlegger van wat nu de Meander Big Band is. Op zaterdagavond 10 februari is er een jubileumconcert in Odeon. Zelfs buiten de school klinken vrijdagmiddag de tonen van de Meander Big Band door de druilerige lucht.

Seoul

Een stuk of 30 leerlingen repeteren met blaasinstrumenten, een ritmesectie en gitaren. Jazz, pop, de leerlingen zorgen voor een swingend begin van het weekend. Het is niet vanzelfsprekend dat een school een orkest heeft. In Zwolle hebben het Greijdanus College, Van der Cappellen en het Meander een orkest.

,,Er zijn zelfs scholen waar muziek niet meer wordt gegeven'', zegt Dam. ,,Het wordt iets beter, maar door de bezuinigingen op de cultuursector vond er een kaalslag plaats.''

De drie schoolorkesten spelen zaterdagmiddag 10 februari van 12.00 tot 16.00 uur op hun eigen Hoge Nood-festival in Odeon. Het is de achtste editie. Hoge Nood is niet voor niks de naam. ,,Muziekonderwijs heeft het lastig."

Cultuur

's Avonds is het jubileum van de Meander Big Band. Ook in Odeon. Het Meander College is een Cultuur Profielschool. Dat houdt in dat cultuur in alle vakken doorsijpelt. De school heeft daarnaast een grote dramasectie en beeldende afdeling, een eigen koor en twee Big Bands. Veel leerlingen kiezen speciaal voor het Meander, vanwege de aandacht voor cultuur. ,,Creatieve vakken zorgen voor een prettige sfeer. Muziek maakt dat je leert luisteren, dat je je beter kan concentreren, het verbetert de schoolprestaties en maakt je blij."

De blazers zwepen de decibelmeter op tot negentig als Every day I am in the blues klinkt. Loes Koedoot (14) zingt de sterren van de hemel. Even later zet zangeres Elzemarijn Hummelen (17) in. ,,Wij gingen speciaal naar deze school voor de muziek, net als de leden van onze Big Band'', zeggen de meiden. Beiden willen ze verder met hun zangcarrière.