Wijkagent Henri (66) is de oudste agent op straat in Zwolle, na 42 jaar zwaait hij af

Boom die vrouw uit Zwolle tijdens noodweer dodelijk trof, was al jaren ziek

4 september De omvallende boom die in juni een fietsende vrouw dodelijk trof aan de Drapenierlaan in Zwolle, was aangetast door een schimmel. De zogenoemde dikrandtonderzwam zorgde ervoor dat de stam brak tijdens het noodweer van die bewuste woensdagavond.