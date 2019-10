Wijkagent Zwolle: ‘Ik proef geen onrust in Holtenbroek na schietpartij’

,,Veel inwoners maakten er gebruik van. Er wonen veel gezinnen met kleine kinderen. Van ouders hoorden we dat men aan de ene kant blij is dat het 's nachts gebeurd is. Sommige mensen legden de link met het incident in Stadshagen, maar dat leidt er niet toe dat het onrustig is in de wijk. Natuurlijk, het is geen vernielinkje, maar ik proef geen onrust.’’

Imago is veranderd

De wijk Holtenbroek had in het verleden meermaals te maken met schietpartijen en andere problemen. De afgelopen tijd was het rustig. Dat ze in Holtenbroek wel wat gewend zijn, wil Snippe - sinds afgelopen voorjaar wijkagent in Zwolle - dan ook niet gezegd hebben. ,,Dit incident was in een vernieuwd gedeelte van de wijk. Het imago is compleet veranderd. Het gaat juist hartstikke goed in de wijk, inwoners hebben er een goed gevoel over. Vooral de pers verwijst nog naar de vroegere situatie.’’