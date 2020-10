video + update Vuurwerk in brievenbus zorgt voor ontplof­fing waarbij vrouw uit Zwolle zwaarge­wond raakt: ‘Poging moord of doodslag’

13 oktober De ontploffing waarbij in september een 50-jarige vrouw uit Zwolle ernstig gewond raakte in haar eigen huis, kwam door zeer zwaar Cobra 6-vuurwerk. De politie heeft al twee jongens gesproken die bij de woning in Stadshagen wegrenden, maar waarschijnlijk is degene die het vuurwerk in de brievenbus stopte nog spoorloos. Die wordt door de politie verdacht van een poging tot moord of doodslag.