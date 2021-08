Wijkclubs Zwolle bundelen krachten: geef inwoners meer invloed, anders streep door ontwikkelingen in de stad

InterviewDe Zwolse wijkverenigingen is het menens. Ze willen meer macht buiten het stadhuis. Komt een ontwikkelaar met een plan, zonder de buurt voldoende te betrekken, dan wordt er wat het Platform Zwolse Wijken betreft geen vergunning verleend. Kartrekker Wim Hovestad: ,,Het is bijna regentesk hoe het nu geregeld is, maar die tijd is toch echt voorbij.’’