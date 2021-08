Wijkclubs Zwolle willen referendum bij grote ontwikkelingen in de stad

Volgens woordvoerder Wim Hovestad is het simpelweg ondenkbaar dat Zwolle totaal verandert zonder dat de huidige inwoners er ook maar iets over te vertellen hebben. Een referendum, al dan niet bindend, is dan het juiste middel om de mening in de stad te peilen. Dit zegt Hovestad in een interview met de Stentor, waarin hij de plannen van het nog jonge Platform Zwolse Wijken uit de doeken doet om burgers meer zeggenschap te geven over ontwikkelingen in de stad.