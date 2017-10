Wijkkrant Stadshagen kan voorlopig weer door

De wijkkrant van de grootste wijk van Zwolle luidde afgelopen week de noodklok in een groot stuk op de voorpagina van de jongste editie. De redactie vraagt vaker om vrijwilligers, maar dit leverde tot dusverre weinig op. ,,Er zijn in korte tijd veel mensen door persoonlijke omstandigheden vertrokken, bijvoorbeeld door de komst van een kind, een baan et cetera'', zegt penningmeester Mieke Pape van het stichtingsbestuur. Na acht jaar inzet wil ook zij het schip verlaten. De krant is hierdoor op sleutelposities dusdanig uitgedund, dat het voorbestaan serieus gevaar loopt. Maar de noodoproep heeft vruchten afgeworpen, vertelt Pape.

Onderzoek

De wijk trekt zich het lot aan van de krant, die in 2014 nog was genomineerd voor de Overijsselse vrijwilligersprijs. ,,Er hebben vijf mensen die concreet willen bijdragen op onze oproep gereageerd. Geweldig.'' Vooral de posities van hoofdredacteur, advertentiecoördinator en eindredacteuren schreeuwen om invulling. Volgens Pape wordt de krant, die in een oplage van 8.650 exemplaren huis aan huis wordt verspreid, goed gelezen. ,,Dat bleek al uit onderzoek door studenten, een paar jaar geleden.''

Jolanda Vijverberg, één van de oprichters en verantwoordelijk voor de verspreiding van de krant, beaamt dit. ,,Als de krant niet in de bus valt, staat de telefoon roodgloeiend.'' Ze trekt het nijpend tekort aan vrijwilligers breder. ,,Stadshagen is een jonge wijk met veel tweeverdieners. Het vinden van vrijwilligers is van begin af aan moeilijk geweest. Dat geldt voor meer verenigingen.''

Studenten

Volgens Vijverberg zouden journalistiekstudenten van hogeschool Windesheim een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar dit ligt volgens Pape lastig. ,,We hebben geen vaste ruimte en kunnen geen stagebegeleiding regelen.''

Uit de noodoproep: ,,Het is een krant die wordt samengesteld door, grotendeels, amateurs. Daarmee lopen we ook wel eens tegen de grenzen van ons kunnen aan.''