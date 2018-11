Wijkt grondrecht voor intimidatie in Zwolle?

De foto vertelt het verhaal. Het is een onwerkelijk beeld, deze zaterdagmiddag in de Zwolse binnenstad. Achttien vredelievende anti-Piet-demonstranten krijgen bescherming van de ME. Een ‘toevallige’ confrontatie met voorstanders van Zwarte Piet, veelal PEC Zwolle-supporters die zich cultuurbewakers noemen, is maar nét voorkomen. De spanning is voelbaar, al is de intocht achter de rug.

In Zwolle stonden eerder die dag enkele tientallen mannen in het Ter Pelkwijkpark, zichzelf ‘cultuurbewakers’ noemend, naast een enorme politiemacht. Ze zeggen geen confrontatie te willen, het gaat ze erom te dat kinderen geen last hebben van demonstraties. ,,Vechten bij de kinderen doen we sowieso niet. En ook niet met politie hier. Bij het station staan nog eens acht busjes, dat heeft toch geen zin. Dan liggen we in een paar minuten allemaal op de grond’’, zegt een van de mannen.

Patrouille

De groep lijkt strak georganiseerd. Er rijden meerdere jongens op scooters rond met oortjes in, de binnenstad afspeurend naar demonstranten. ,,We willen hier geen gevecht met demonstranten. Maar als we ze buiten het zicht van kinderen treffen wordt het misschien een ander verhaal”, zegt een van de mannen. Voorbijgangers reageren intussen verbaasd en verbijsterd op de groep en staken hun verontwaardiging soms niet onder stoelen of banken. ,,Het is een fucking kinderfeest’’, roept een meisje die met haar moeder richting de binnenstad wandelt. ,,Nee. Mama snapt ook niet wat die mannen daar doen’’, zegt een fietsende moeder tegen haar achterop zittende kind.

Loempiaverkoper

De enige die hoe dan ook een goede middag heeft, is de loempiaverkoper. De een na de ander gaat over de toonbank. Ze worden weggespoeld met zelf meegebracht bier. ,,Ik wist echt niks van dit protest’’, zweert de verkoper, die ook bij een veldslag toch echt tot zes uur wil blijven staan. ,,Lekker toch? Een loempia voor bij het knokken’’, grapt een cultuurbewaker vlak voordat hij een hap neemt. Medewerkers van de gemeente brengen intussen dranghekken, maar halen deze luttele minuten later alweer weg. Op vragen reageren de gemeentemannen niet.

Op gewelddadige taferelen zijn ouders en kinderen zaterdag niet getrakteerd. Actiecomité Kick Out Zwarte Piet (KOZP) ziet zelf af van een demonstratie in Apeldoorn omdat de groep twijfelt aan de veiligheid. In Zwolle staat KOZP wel klaar om te demonstreren, maar hier verbiedt loco-burgemeester René de Heer te elfder ure het protest, tot frustratie van KOZP. Een ‘dikke vette geweldssituatie’ dreigde volgens de politie als het protest in het vak was doorgegaan.

Andere steden

Net als in andere steden werpen ‘voetbalsupporters’ zich in Zwolle op als burgermilitie die namens het pro-pietenkamp orde op zaken komt stellen. De Zwolse loco wist van een tegenactie, maar de heftigheid ervan was niet in te schatten. ,,Pas op de dag zelf merk je wie er komt”, verdedigt De Heer zijn besluit.

Twijfelachtig

Jelle Klaas, verbonden aan het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), vindt het handelen van de loco twijfelachtig: ,,Een demonstratie kan alleen verboden worden als er bij wijze van spreken een burgeroorlog losbarst.”

Hoe onvermijdelijk is die situatie? De tegenactie is bekend; deelnemers eraan hebben afgelopen week zelfs met agenten gesproken. Toch mocht KOPZ aanvankelijk demonstreren. Ook is niet voorkomen dat hooligans naar de stad konden gaan. Gemeente en politie kunnen zaterdag naar eigen zeggen de veiligheid van demonstranten en bezoekers niet garanderen. Dat laatste heeft vermoedelijk het zwaarst gewogen.

De achttien demonstranten zijn ’s middags na een onverwachte confrontatie met de hooligans in politiebusjes weggebracht. Diezelfde hooligans zijn met rust gelaten. ‘Onacceptabel’, oordeelt coalitiepartij GroenLinks. De PvdA spreekt van een enge ontwikkeling: ‘Het recht van de grootste mond, dat willen we niet in onze stad’.

Is Zwolle gezwicht voor intimidatie? Op die vraag moet antwoord komen, vindt Klaas. Hij roept de politiek op het Zwolse college met vragen te bestoken. ,,Het demonstratierecht is een grondrecht. Het is hetzelfde als je mensen gaat verbieden om te stemmen.”