Wijnen (VVD) stopt als raadslid Zwolle, Doornbos volgt hem op

Zwolle schakelt op met woningbouw, vooral dankzij De Tippe

17:21 Om de druk op de woningmarkt te verlichten, gaan vanaf 2021 jaarlijks nog meer huizen gebouwd worden in Zwolle. In plaats van driehonderd, komen er in Stadshagen elk jaar vijfhonderd bij. Vooral dankzij het opstarten van woningbouw in De Tippe, het laatste deel van de wijk.