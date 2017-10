Wijnhuis Zwolle door naar laatste ronde ‘Wine Bar of the Year 2017’

Werknemer reist tijdelijk gratis naar Zwolle en Kampen

17:27 De 'OV-probeerkaart' is de nieuwste loot aan de stam in het project Beter Benutten. Met deze kaart kunnen werknemers in Zwolle of Kampen een maand lang gratis met het openbaar vervoer reizen. De actie loopt tot eind dit jaar.