Wijthmenaar Julian naar World Skills in Abu Dhabi

Al vanaf jongs af aan is Julian gek van techniek. ,,Mijn vader was altijd al aan het sleutelen met de auto. Daar stond ik dan altijd bij te kijken.” Wanneer je begint over de installatietechniek, wordt hij enthousiast. ,, Het is zo ontzettend gevarieerd. Zo ben je bezig met kunststof en even later leg ik een dakgoot aan.”

Drie maanden is Julian al bezig met trainen. Dit doet hij bij Opleidingsbedrijf Installatiewerk Zwolle. ,,Ik moet bijvoorbeeld een CV ketel goed kunnen aansluiten in combinatie met een zonneboiler. Ook moet ik een wastafel, wc pot en douche kunnen installeren.” Daarnaast volgt hij nog lessen aan het Deltion College en werkt hij. ,,Ik ben meer dan 40 uur per week aan het werk in Raalte, bij Elders. Daar komen nog wat uurtjes theorie op school bij.” Zijn werk bij Elders in Raalte is heel veelzijdig. ,,Het is heel gevarieerd werk. Een huis wordt echt compleet opgebouwd. Ik leer daar een heleboel.”