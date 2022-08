Wijthmenerplas is sinds mei verboden terrein na zonsondergang: ‘Wat een preuts tijdstip, typisch Zwols’

De warme woensdag zorgt voor massale toestroom richting de plas, een stroom die bij zonsondergang nog lang niet is opgedroogd. ‘Sluitingstijd? Hoezo, nooit van gehoord’, is de rode draad in alle reacties. Vrienden Sjoerd en Sietske rollen rond half tien, de formele zonsondergang, hun handdoek op. „Puur toeval, we moeten morgen werken”, zeggen ze over de timing. „Van een sluitingstijd weten we niks.” Wat ze ervan vinden? „Misschien dat mensen het wat netter achter laten als ze bij licht vertrekken, dan zie je de troep nog liggen”, oppert Sietske.