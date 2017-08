Wil de echte watertoren in Zwolle nu opstaan?

Zo gaat het dag in dag uit, bij de watertoren aan de Turfmarkt. Pijpers staat met zijn collega's in een open bak die door een telekraan omhoog wordt getakeld. De slopers moeten de beschermende schil die rondom de oorspronkelijke watertoren heen staat, steen voor steen afbreken. ,,Twee man aan de hakhamer, twee man ernaast om het puin op te vangen en of ons naar de muur toe te trekken. Om de tien minuten wisselen we want het kost veel kracht. Maar dit is de enige manier om dit te doen zonder schade aan te richten'', zegt hij, terwijl hij neerkijkt op de toren ín de toren.

Langzaam geeft de Zwolse watertoren zijn oorspronkelijke schoonheid weer prijs nu de sloopwerkzaamheden in volle gang zijn. Achter het saaie grijze steen blijkt een sierlijke slanke roodgetinte toren schuil te gaan. Deze komt nu weer tevoorschijn en is de basis voor de verbouwing tot appartementen die na de sloop begint.

Het beschermende omhulsel werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw om de toren heen gebouwd nadat er stenen uit de watertoren vielen. Eén van de stenen raakte een 5-jarig meisje dodelijk. Geld voor renovatie was er op dat moment niet, dus het gemeentebestuur nam een rigoureus besluit: we bouwen er een toren omhéén.

Die nu afbreken is een klus waar sloopbedrijf Boverhoff maar al te graag z'n tanden inzette, zegt Erik Zwerver van het bedrijf. ,,Er zit ongeveer een meter ruimte tussen de buiten- en de binnentoren, op sommige plekken iets meer, op andere plekken iets minder. Dat maakt dat het echt precisiewerk is. En, wat wel een beetje tegenvalt: de buitenmuur is gigantisch hard en dik. Daardoor duurt het wel wat langer dan we hadden verwacht. We werken af en toe ook in de avonduren door. Dan zijn we vooral bezig aan de kant van de huisartsenpost naast de toren. Die proberen we overdag een beetje te ontzien.''

Belangstelling

De wijk neemt het wekenlange continue lawaai van de hakhamers goed op, zegt Zwerver. Klachten zijn er niet geweest, wel vragen. En heel veel belangstelling. ,,Er staan vaak mensen te kijken.'' Ook Mark Broekhuijsen van Nijhuis Bouw komt geregeld langs.

Nijhuis kocht de watertoren jaren geleden al om er appartementen in te bouwen, maar door de economische crisis lagen de plannen heel lang op de plank. Nu komen er 21 huurappartementen in en Nijhuis draagt de vernieuwde toren na de verbouwing over aan belegger Amvest. ,,Het is mooi dat we na al die plannenmakerij nu eindelijk aan de slag zijn. En het moment dat ik voor het eerst een stukje van de binnentoren zag was echt supergaaf. Ik was vooral benieuwd naar de kleur en die is echt heel mooi.''