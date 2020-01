Wil je een huurwoning in Zwolle? Vertel dan eerst maar wat je gaat bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt

Je staat al jaren op de wachtlijst voor een woning via De Woningzoeker en nu komt er eentje vrij op de oude plek van ziekenhuis De Weezenlanden. Mooie locatie, 750 euro huur, eengezinswoning, nieuwbouw. Maar, onderaan de advertentie lijkt een addertje onder het gras te zitten: ‘Belangrijk: voorwaarde bij deze woning is dat de kandidaat iets toe kan en wil voegen aan de leefbaarheid van de wijk en ook concreet kan vertellen wat dit is tijdens de intake’.

‘Belachelijk’

Die voorwaarde kan niet bepaald op applaus rekenen. ‘Belachelijk. Als je een huis zoekt wil je wonen, geen planologische powerpoint maken’, reageert Conni de Groot op de facebookpagina van nieuwssite ZwolleNu, dat een screenshot van de advertentie op haar website deelde. Een andere reageerder maakt zich druk om ‘sollicitatiegesprekken voor een dak boven je hoofd’, weer een ander vraagt zich af waarom je nog bij de Woningzoeker ingeschreven zou staan. ‘Degene met de meeste punten komt toch in aanmerking?’

Toch geen voorwaarde?

De vraag is dan ook: verlies je nu je kans op een woning als je geen buurtbarbecue organiseert? ,,Nee, zo zit het niet”, vertelt directeur Sjoerd Quint namens Openbaar Belang. ,,De voorwaarde is bedoeld om het als gespreksonderwerp aan te halen tijdens een intake. We willen graag leefbare buurten, op deze manier proberen we te stimuleren dat mensen daarover na gaan denken. We werken gewoon volgens de normale regels en wetten, iemand die bovenaan staat, krijgt de eerste kans.”

Vliegwiel

Quint benadrukt dat Openbaar Belang streeft naar variatie in wijken. Hoge en lage inkomens, werkenden en werklozen, alleenstaanden en gezinnen. Zo’n mix moet de leefbaarheid vergroten. In een nieuwbouwwijk is die uitdaging nog een stukje groter, dus bij een paar van de 23 woningen is deze voorwaarde toegevoegd. ,,Als je één of twee mensen hebt die een buurtapp aanmaken of een oogje in het zeil houden, dan kunnen zij als vliegwiel dienen.”

‘Steviger aangezet dan het is’