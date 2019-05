Wil je niet in de rij? In Zwolle maken ze De Nachtwacht gewoon zelf

Waar begin je? Er is immers zoveel te vertellen. Dat ene beroemde schilderij biedt genoeg lesstof voor een heel jaar. Kunstenares Aly Huisman (68) van Atelier Blauw uit Zwolle heeft ’t natuurlijk over De Nachtwacht. In dit Rembrandtjaar gaat iedereen op een holletje naar Amsterdam om het Rijks te bezoeken. Het is echter achteraan aansluiten in de rij. Jammer. Huisman wilde dolgraag iets doen rondom Van Rijn. Want vanuit het kinderatelier biedt ze naschoolse activiteiten aan. En om deze Hollandse meester kan je niet heen.