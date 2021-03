Wil jij de allereerste zijn die geniet van een biertje op het terras? Ondernemers uit Zwolle beginnen een veiling

Hoeveel zou jij over hebben voor de aller-allereerste cocktailproeverij? Of het allereerste concert na de lockdown? Vanaf morgen 12.00 uur kun je bieden op zo’n ervaring via de Zwolse website van de AllerAllerEerste. Bijna twintig Zwolse ondernemers doen mee aan het initiatief dat is overgewaaid uit Den Bosch. Denk aan kledingwinkels, restaurants en wijnbarren, maar ook fietstaxi’s en stadswandelingen. Initiatiefnemer Dennis Kaatman, eigenaar van studentencafé Het Vliegende Paard: ,,We hebben nog veel meer in de pijplijn. Als alles is geloot, kunnen we zo weer tig nieuwe kavels online gooien.”