Wilde je thuis werken maar mocht dat niet? Dit zegt het arbeidsrecht

Pascal Besselink is jurist en gespecialiseerd in vraagstukken over ‘arbeidsrecht en sneeuw’. Hij werkt voor DAS Oost-Nederland en krijgt op sneeuwvolle dagen – zoals deze dinsdag – prompt vragen uit gebieden rondom Apeldoorn, Arnhem, Deventer en Zwolle. ,,Zowel werkgevers als werknemers bellen mij om te vragen wat het arbeidsrecht zegt, als er sneeuw ligt.’’ Dé vraag die wordt gesteld: kan een werknemer eisen dat hij thuis werkt?

Volledig scherm Deskundige arbeidsrecht Pascal Besselink. © DAS

Én, kan een werknemer dat eisen?

,,Ja, een veelgestelde vraag op witte dagen als deze. Ik kan uit privacyoverweging de namen van bedrijven niet noemen in Gelderland en Overijssel die informeerden. Of die van werknemers. Maar het antwoord of je dit kan eisen is nee. Afdwingen om thuis te werken gaat niet. De basis waarin dat is geregeld is de wet flexibel werken. Daarin staat dat wanneer de werkgever ook maar enkel uitleg geeft waarom de werknemer op zijn werkplaats moet zijn, dat hij of zij daar naartoe moet komen. Sneeuw of niet. Een belangrijke vergadering als reden is bijvoorbeeld al voldoende. Of een klus die enkel op de werkplaats gedaan kan worden.’’

Het recht heb je niet, daarmee is het basta voor de werknemer?

,,Nou, er is mogelijk een escape. Die valt onder het artikel goed werkgevers- en werknemerschap. Dan moet het weer wel heftiger zijn dan deze dinsdag 22 januari. Denk aan zo’n horrordag waarop alleen de grootste durfallen de weg op willen. Als je dan uitlegt aan de baas dat je de weg niet op durft uit angst voor een ongeluk, dan zal hij daar naar moeten kijken. Zeker als jij alternatieven aanbiedt in redelijkheid en goed werknemerschap toont. Je stelt voor het werk thuis te doen of later in te halen… Dan kan er een casus ontstaan dat de werkgever dit niet kan weigeren.’’

Waarom krijgt u deze vragen?