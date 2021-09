Wildebras initieert nieuw festival in Zwolle

Vele festivals worden momenteel geannuleerd. Toch kiest stichting Wildebras ervoor om juist nu een nieuw Zwols festival in het leven te roepen. In het weekend van 18 en 19 september kunnen liefhebbers zich in Park de Hogenkamp laven aan de eerste editie van ‘Zwetsen & Kletsen’.

Bezoekers staat in het park in Dieze Oost twee muziekpodia te wachten waar meer dan twintig, hoofdzakelijk Zwolse, artiesten op zullen treden. Ook is er ‘s middags van alles te doen voor kinderen van poppenkasttheater tot het bouwen van zeepkisten. Een stekjesruilmarkt, een vintagemarkt en de aanwezigheid van foodtrucks en speciaalbierbrouwers kleden het programma verder aan. Voorzitter van stichting Wildebras, Frank Groenewegen, vertelt: ,,Tijdens deze eerste editie willen we ons op de kaart zetten. We hebben geïnvesteerd in een kleurrijk en veelzijdig programma aanbod.”

Een droom

‘Kletsen & Zwetsen’ is de eerste productie van het in maart 2020 opgerichte Wildebras. De motivatie van de drie initiatiefnemers is idealistisch. “We hadden een droom om een plek te creëren waar met name Zwolse creatieve makers hun product, hun kunst of hun kunde kunnen tonen aan een divers publiek”, aldus Groenewegen.

Behalve een muzikaal programma, is er dan ook veel aandacht voor kunst bij ‘Zwetsen & Kletsen’. Cibap studenten ontwierpen en bouwden diverse kleurrijke objecten voor het festival. De Zwolse kunstenares Chantal de Wolde zette een kunstzinnig middagprogramma in elkaar en ANNO (museum in de maak) zal vanuit haar blauwe SRV-wagen zorgen voor een mobiel verteltheater met verhalen over Zwolle van het heden, verleden en de toekomst.

Sociale boost

Als locatie voor het nieuwe festival is gekozen voor Park de Hogenkamp in Dieze Oost, omdat juist dit stadsdeel wel een sociale boost kon gebruiken. Dit bleek uit het meest recente Buurt-voor-Buurt onderzoek, dat periodiek wordt uitgevoerd door Gemeente Zwolle.

De organisatie van het festival mag, in overeenstemming met de gemeente, per dag 1500 kaarten uitgeven.